Лютий, 10 в 12:56

Радіолокаційні літаки АВАКС (AWACS) постійно контролюють повітряний простір країн-членів НАТО, а також і повітряний простір України, тому про захід ракет на територію Румунії та Молдові у НАТО знали із самого початку.

Про це в ефірі телемарафону заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Він наголосив, що у НАТО контролюють траєкторії російських ракет.

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Наразі військово-політичне керівництво блоку вже аналізує ситуацію і думає над тим, якою має бути відповідь Росії.