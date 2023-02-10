У НАТО думають над відповіддю Росії через проліт ракет над Румунією – Пристайко
Радіолокаційні літаки АВАКС (AWACS) постійно контролюють повітряний простір країн-членів НАТО, а також і повітряний простір України, тому про захід ракет на територію Румунії та Молдові у НАТО знали із самого початку.
Про це в ефірі телемарафону заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
Він наголосив, що у НАТО контролюють траєкторії російських ракет.
Наразі військово-політичне керівництво блоку вже аналізує ситуацію і думає над тим, якою має бути відповідь Росії.
– Безумовно, сьогодні вже одразу – і навіть не стільки в Брюсселі, де знаходиться політичне командування НАТО, а в Монсі під Брюсселем, де знаходиться військове командування НАТО… цю ситуацію аналізують.
Якби була небезпека від ракети населенню цих країн, то була б адекватна відповідь. П’ята стаття статуту НАТО, як ви знаєте, застосовується не лише при фізичному перетині кордону країни НАТО, а і якщо є атака проти корабля НАТО, або навіть комп’ютера, – сказав Вадим Пристайко.