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Факти / Світ / Світові новини

У НАТО думають над відповіддю Росії через проліт ракет над Румунією – Пристайко

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вадим Пристайко
Фото: УНІАН

Радіолокаційні літаки АВАКС (AWACS) постійно контролюють повітряний простір країн-членів НАТО, а також і повітряний простір України, тому про захід ракет на територію Румунії та Молдові у НАТО знали із самого початку.

Про це в ефірі телемарафону заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Він наголосив, що у НАТО контролюють траєкторії російських ракет.

Зараз дивляться

Наразі військово-політичне керівництво блоку вже аналізує ситуацію і думає над тим, якою має бути відповідь Росії.

– Безумовно, сьогодні вже одразу – і навіть не стільки в Брюсселі, де знаходиться політичне командування НАТО, а в Монсі під Брюсселем, де знаходиться військове командування НАТО… цю ситуацію аналізують.

Якби була небезпека від ракети населенню цих країн, то була б адекватна відповідь. П’ята стаття статуту НАТО, як ви знаєте, застосовується не лише при фізичному перетині кордону країни НАТО, а і якщо є атака проти корабля НАТО, або навіть комп’ютера, – сказав Вадим Пристайко.

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