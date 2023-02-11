Тімоті Снайдер зібрав для України понад $1,2 млн на Ловця Shahed в рамках UNITED24

Лютий, 11 в 17:14

Легендарний американський історик та письменник Тімоті Снайдер зібрав для України понад $1 268 000 на Ловця Shahed через глобальну ініціативу UNITED24. Шість таких систем вже захищають енергетичні об’єкти від російських атак.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, завдяки новому збору можна закупити ще більше ловців ударних дронів-камікадзе.

– Вдячний нашому амбасадору Тімоті Снайдеру та кожному, хто зробив свій внесок у посилення енергобезпеки України.

Загалом через UNITED24 на Ловця Shahed задонатили 11 278 разів. Зокрема, збір підтримали державна секретарка США (2009—2013) Гілларі Клінтон, а також ізраїльський історик і професор Ювал Ной Харарі.