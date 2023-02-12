Лютий, 12 в 18:36

Месут Хансер, який на фото тримає за руку свою 15-річну доньку Ірмак, сказав, що вона померла під час землетрусу, не маючи шансів врятуватися.

Внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині чоловік втратив й інших членів сім’ї, зокрема свою матір, двох старших братів та невістку.

Хансер зміг дістатися до своєї дочки через три дні. В Кахраманмарасі вона відвідувала бабусю по батьківській лінії.

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– Це було дуже погано. Я пішов туди, щойно почув. Я намагався один, руками витягти свою дочку, але, на жаль, я не зміг її врятувати, – сказав Хансер у коментарі CNN Turk.

Під час землетрусу Ірмак лежала у ліжку. Дівчину придавило бетонними плитами та засипало скалками від потрощених вікон.

За словами Хансера, влада не змогла доставити будівельний підйомник, щоб допомогти витягнути тіло його доньки.

Чоловік також зазначив, що після землетрусу в нього немає будинку.