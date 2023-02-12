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Чоловік, який тримав за руку мертву доньку після землетрусу, розповів, як намагався її врятувати

Валентина Чорна, редакторка стрічки
чоловік тримає за руку свою мертву дитину
Фото: Getty Images

Месут Хансер, який на фото тримає за руку свою 15-річну доньку Ірмак, сказав, що вона померла під час землетрусу, не маючи шансів врятуватися.

Внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині чоловік втратив й інших членів сім’ї, зокрема свою матір, двох старших братів та невістку.

Хансер зміг дістатися до своєї дочки через три дні. В Кахраманмарасі вона відвідувала бабусю по батьківській лінії.

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– Це було дуже погано. Я пішов туди, щойно почув. Я намагався один, руками витягти свою дочку, але, на жаль, я не зміг її врятувати, – сказав Хансер у коментарі CNN Turk.

Під час землетрусу Ірмак лежала у ліжку. Дівчину придавило бетонними плитами та засипало скалками від потрощених вікон.

Землетрус у Туреччині

Фото: Getty Images

За словами Хансера, влада не змогла доставити будівельний підйомник, щоб допомогти витягнути тіло його доньки.

Чоловік також зазначив, що після землетрусу в нього немає будинку.

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Джерело: CNN
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