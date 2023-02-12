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Для проведення розвідки: у Польщу прибули орендовані у США дрони MQ-9A Reaper

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Reaper дрони
Фото: Depositphotos

На територію Польщі прибули орендовані у США безпілотники MALE MQ-9A Reaper, які надалі проведуть розвідку на східному кордоні держави.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, дрони MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper були орендовані у США в рамках термінової оперативної потреби.

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Згідно з планом, безпілотники використовуватимуть Військово-повітряні сили Польщі, щоб провести розвідку на східному кордоні.

MQ-9 Reaper – це розвідувально-ударні дрони з розмахом крил 20 м та максимальною злітною вагою понад 4,7 кг.

Безпілотники мають турбогвинтові двигуни, що дозволяють розвивати швидкість у понад 445 км на годину, а максимальна тривалість польоту – близько 27 годин.

Дрон може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу повітря-земля, корегованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.

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