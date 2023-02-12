НАТО планує продовжити мандат Столтенберга ще на рік, сам генсек проти – ЗМІ

Лютий, 12 в 12:46

Країни-члени НАТО вирішили продовжити мандат генерального секретаря організації Єнса Столтенберга ще на рік, пише видання Welt am Sonntag з посиланням на високопосадовців у дипломатичних колах.

За інформацією джерел, 30 країн військового союзу нібито досягли неофіційної домовленості про продовження терміну повноважень Столтенберга до квітня 2024 року через його видатні досягнення під війни в Україні.

У НАТО також вважають, що продовження мандату гарантувало б “стабільність блоку в складний час”.

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Країни-члени хочуть, щоб Столтенберг головував на ювілейному саміті НАТО з нагоди 75-ї річниці організації, який має відбутися у Вашингтоні у квітні 2024 року.

Фактично термін його повноважень на посаді генсека закінчується 30 вересня 2023 року. З іншого боку, сам Столтенберг не хоче продовжувати мандат. Про це вранці 12 лютого заявила його прессекретарка Оана Лунгеску.

– Мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга продовжували тричі, і загалом він прослужив майже дев’ять років…Він не має наміру домагатися подальшого продовження свого мандата, – наголосила вона.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що за два роки Україна зможе стати повноцінним членом Європейського Союзу, а після перемоги приєднається до Північноатлантичного блоку.

Джерело: Welt am Sonntag