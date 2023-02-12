Після відмови виконати наказ чоловіка розстріляли: найманці ПВК Вагнера розповіли про участь у війні

Лютий, 12 в 18:46

Двоє колишніх бійців приватної військової компанії Вагнера, які брали активну участь в бойових діях проти України, заявили, що їхали “воювати з польськими найманцями”. Вони потрапили в полон до ЗСУ наприкінці минулого року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на розповідь бійців, з якими поспілкувалися журналісти. Особистості найманців ПВК не розкривають, проте уточнили, що один з них відбував 20-річний термін за ненавмисне вбивство.

– Нас було 90 осіб. 60 людей загинули в першому штурмі, вбиті мінометним вогнем. Декілька людей дістали поранення, – прокоментував він спогади зі свого першого штурму в районі Білогорівки Луганської області.

Окупант розповів, що у разі невдачі першої групи відправляють одразу другу, а через деякий час третю.

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Другий найманець розповів, що брав участь у п’ятиденному штурмі під Лисичанськом. За його словами, перші кроки через ліс були важкими через міни, внаслідок підриву на яких семеро з 10 бійців загинули одразу.

– Ми не могли відступити без наказу. Якщо ми не виконаємо наказ, то нас вб’ють, – поділився найманець ПВК Вагнера.

Він розповів, як один з чоловіків залишився на позиції через страх, оскільки це був його перший штурм. Російська сторона віддала наказ бігти вперед, а він відмовився та заховався під деревом.

Командування РФ дізналося про цей випадок, після чого його відвели на 50 м від бази. Там він викопав собі могилу власноруч, а потім його розстріляли.

За словами окупантів, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин особисто приїжджав у колонії, де вони відбували покарання. Він пропонував укласти шестимісячний контракт в обмін на помилування, однак замовчав про небезпеку на війні проти України.

За словами одного з окупантів, вони не думали, що воїни ЗСУ справді боротимуться за свою батьківщину та родини, дізнавшись про це нібито лише в Україні.