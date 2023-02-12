Лютий, 12 в 19:43

Грузинські сейсмологи за добу зафіксували чотири землетруси, три з яких сталися на заході Грузії й один – на півдні.

Це випливає з даних Національного центру сейсмічного моніторингу Грузії.

Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 3,1 на півдні о 17:55 за тбіліським часом 12 лютого.

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Епіцентр знаходився за два кілометри від міста Ахалкалакі (край Самцхе-Джавахеті) в районі села Діліска. Осередок землетрусу знаходився на глибині 5 км.

Перед цим два землетруси з магнітудами 4,4 і 3,3 було зафіксовано на заході Грузії о 12:07 і 12:21 12 лютого за грузинським часом.

Дані сейсмологів вказують, що обидва землетруси знаходилися неподалік від курорту Бахмаро, що знаходиться в муніципалітеті Гурійського краю.

Перед цим, 11 лютого о 19:33 за часом Тбілісі, було зафіксовано землетрус магнітудою 4,3 біля того ж курорту Бахмаро.

Наразі відсутні дані про будь-які руйнування або постраждалих унаслідок землетрусів.

Нагадаємо, 6 лютого на території Туреччини та Сирії сталися землетруси магнітудою 7,7 і 7,6. Унаслідок стихійних лих у Туреччині та Сирії загинуло вже понад 24 тис. осіб, понад 80 тис. поранено.