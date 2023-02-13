Австрія відмовляється тренувати українських військових на танках Leopard 2

Лютий, 13 в 16:39

Австрія не хоче тренувати українських військових на основному бойовому танку Leopard 2.

Це підтвердила міністр оборони Клаудія Таннер у письмовій заяві для Ö1 Morgejournal, пише Kurier.

— Це було суверенне рішення кожної держави – підтримувати Україну в рамках її законів, – йдеться в повідомленні.

Австрія має єдиний танковий батальйон, який базується у Вельсі. Він налічує 48 бойових танків Leopard 2.

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Австрійський експерт з міжнародного права Ральф Янік сказав, що нейтралітет навчань не є перешкодою, оскільки щодо цього є рішення ЄС.

Крім того, на австрійських танках Leopard 2 вже проходять навчання іноземні солдати, наприклад, з країн НАТО Угорщини та Чехії, повідомляє Ö1 з посиланням на армію.

— Якщо ви не тренуєте українських солдатів, то ви робите це з політичних причин, – сказав Янік, натякаючи на чутливу внутрішньополітичну дискусію про нейтралітет.

Австрійська інтерпретація видається суворою порівняно з іншими нейтральними країнами Європи. Наприклад, нейтральна Ірландія навчає українських солдатів розмінуванню. А в Швейцарії зараз точаться дебати щодо того, чи варто дозволяти передавати Україні зброю місцевого виробництва.

31 січня стало відомо, що Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Україні. Свою позицію ці країни пояснюють начебто бажанням “запобігти подальшій ескалації”.

Джерело: Kurier