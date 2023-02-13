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Будівельники, водії, медсестри: у Польщі склали перелік найбільш дефіцитних професій на 2023 рік

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Будівельники, водії, медсестри: у Польщі склали перелік найбільш дефіцитних професій на 2023 рік
Фото: Pixabay

На початок 2023 року на ринку праці Польщі найбільше не вистачає будівельників, слюсарів, водіїв, електриків, працівників фабрик, лікарів, вчителів тощо. Найбільш дефіцитними є 27 професій.

Про це свідчать дані зі звіту Барометр професій 2023, повідомляє портал Yavp.pl.

Найбільше ринок праці потребує електриків, електромонтерів, зварювальників, мулярів – тобто людей будівельних професій. Є вакансії водіїв, механіків, швачок. Потрібні робочі руки на птахофабрики та склади.

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Значний дефіцит фіксується в системі охорони здоров’я. Наприклад, медичних сестер та акушерок не вистачає в 90% регіонів. Причому у 84 повітах по всій Польщі ця проблема є значною.

Перелік найбільш дефіцитних професії у Польщі на 2023 рік:

  • Будівельні столяри, покрівельники, муляри, зварювальники, слюсарі
  • Електрики, електромеханіки та електромонтери
  • Фізіотерапевти та масажисти; медсестри та акушерки; лікарі
  • Водії автобусів, вантажних автомобілів та TIR; механіки автотранспорту
  • Кухарі
  • Складські працівники
  • Вчителі загальноосвітніх предметів, професійно-технічних предметів, спеціальних шкіл
  • Особи, які доглядають за людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю
  • Спеціалісти бухгалтерського обліку
  • Психологи та психотерапевти

Кожен четвертий повіт Польщі стикається із проблемою наявності професійних водіїв. Саме вони найчастіше змінюють роботу – останнім часом це зробили 41% представників цієї професії.

У звіті наголошується, що зі списку дефіцитних професій зникли пекарі. Причиною тому стало закриття пекарень через значне здорожчання енергоносіїв.

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