Будівельники, водії, медсестри: у Польщі склали перелік найбільш дефіцитних професій на 2023 рік
На початок 2023 року на ринку праці Польщі найбільше не вистачає будівельників, слюсарів, водіїв, електриків, працівників фабрик, лікарів, вчителів тощо. Найбільш дефіцитними є 27 професій.
Про це свідчать дані зі звіту Барометр професій 2023, повідомляє портал Yavp.pl.
Найбільше ринок праці потребує електриків, електромонтерів, зварювальників, мулярів – тобто людей будівельних професій. Є вакансії водіїв, механіків, швачок. Потрібні робочі руки на птахофабрики та склади.
Значний дефіцит фіксується в системі охорони здоров’я. Наприклад, медичних сестер та акушерок не вистачає в 90% регіонів. Причому у 84 повітах по всій Польщі ця проблема є значною.
Перелік найбільш дефіцитних професії у Польщі на 2023 рік:
- Будівельні столяри, покрівельники, муляри, зварювальники, слюсарі
- Електрики, електромеханіки та електромонтери
- Фізіотерапевти та масажисти; медсестри та акушерки; лікарі
- Водії автобусів, вантажних автомобілів та TIR; механіки автотранспорту
- Кухарі
- Складські працівники
- Вчителі загальноосвітніх предметів, професійно-технічних предметів, спеціальних шкіл
- Особи, які доглядають за людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю
- Спеціалісти бухгалтерського обліку
- Психологи та психотерапевти
Кожен четвертий повіт Польщі стикається із проблемою наявності професійних водіїв. Саме вони найчастіше змінюють роботу – останнім часом це зробили 41% представників цієї професії.
У звіті наголошується, що зі списку дефіцитних професій зникли пекарі. Причиною тому стало закриття пекарень через значне здорожчання енергоносіїв.