Франція закликала своїх громадян терміново покинути територію Білорусі

Лютий, 13 в 18:08

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, що перебувають на території Білорусі, виїхати з країни.

Про це йдеться у заяві дипломатичної установи.

– В умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються, – йдеться у повідомленні.

МЗС Франції пропонує своїм громадянам без затримок залишити країну автомобільним транспортом, через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією.

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У разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиний пункт пропуску, доступний мандрівникам, які прямують до Польщі, це Брест-Тересполь.

Нагадаємо, Посольство США у Москві закликало своїх громадян терміново залишити територію РФ, через непередбачувані наслідки повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, зокрема: можливе затримання громадян США російськими спецслужбами, довільне застосування щодо них місцевого законодавства, обмеження польотів до Росії та з Росії.