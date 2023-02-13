Франція закликала своїх громадян терміново покинути територію Білорусі
Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, що перебувають на території Білорусі, виїхати з країни.
Про це йдеться у заяві дипломатичної установи.
– В умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються, – йдеться у повідомленні.
МЗС Франції пропонує своїм громадянам без затримок залишити країну автомобільним транспортом, через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією.
У разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб Міністерства внутрішніх справ Білорусі.
Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиний пункт пропуску, доступний мандрівникам, які прямують до Польщі, це Брест-Тересполь.
Нагадаємо, Посольство США у Москві закликало своїх громадян терміново залишити територію РФ, через непередбачувані наслідки повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, зокрема: можливе затримання громадян США російськими спецслужбами, довільне застосування щодо них місцевого законодавства, обмеження польотів до Росії та з Росії.