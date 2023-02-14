Кількість нелегально працюючих українців у Польщі зменшилася на третину

Лютий, 13 в 22:22

У 2022 році у Польщі виявили 7 482 громадян України, які працювали нелегально. Це на 29% менше, порівняно з 2021 роком. Громадяни України залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють нелегально в Польщі.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані Прикордонної служби Польщі.

– Це невеликий відсоток, порівняно з числом біженців, які знайшли притулок і почали працювати у Польщі, а також враховуючи загальну кількість українців, які проживають в Польщі. А це близько 2,3 млн громадян України, – зазначила керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Усього протягом 2022 року в Польщі виявили 10 705 іноземців, які нелегально працюють. Це на 2 565 осіб (тобто на чверть) менше, ніж торік.

Зараз дивляться

Загальна тенденція нелегального працевлаштування іноземців у Польщі йде на спад, однак при цьому помітно зросла кількість представників певних національностей, які виконують роботу нелегально.

Переважно йдеться про робітників з країн Азії: вдвічі зросла кількість нелегально працевлаштованих громадян Індії, на третину – громадян Грузії, а також індонезійців і турків. За даними польських прикордонників, в Польщі на одну шосту поменшало нелегальних працівників-росіян та білорусів.

Найчастіше іноземці виконували нелегальну роботу в будівництві, транспорті, виробництві, гастрономії та сфері послуг.

Експерти Міграційної платформи EWL повідомляють, що на “гачок” нелегального працевлаштування переважно потрапляють ті, хто вперше їде на заробітки до Польщі через нестачу досвіду, або люди, які хочуть заробити більше та працюють без трудових договорів.