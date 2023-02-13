Лютий, 13 в 18:36

У Польщі стартували навчання українських військовослужбовців на бойових танках Leopard 2. Загалом у тренуваннях беруть участь понад 100 воїнів.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Польщі.

У понеділок, 13 лютого, тренування українських танкістів на Leopard 2 відвідали президент Польщі Анджей Дуда та міністр оборони країни Маріуш Блащак. Вони прибули до тренувального центру у Свєнтошуві та поспілкувалися з інструкторами, які проводять навчання для солдатів Збройних сил України.

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– На прохання президента України розпочинаємо підготовку українських танкістів. У навчаннях беруть участь досвідчені військові, налаштовані на захист України. Свою союзницьку діяльність ми здійснюємо через військову та гуманітарну допомогу, а також організовуючи навчання, – наголосив Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. pic.twitter.com/4OUDdFFtel — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023

Prezydent @AndrzejDuda: Na prośbę Prezydenta????????

rozpoczynamy szkolenia ukraińskich załóg czołgów. W szkoleniu biorą udział doświadczeni żołnierze, zdeterminowani by chronić ????????. Realizujemy nasze działania sojusznicze przez pomoc militarną, humanitarną i organizując szkolenia. pic.twitter.com/hh5NZl1S6a — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) February 13, 2023

Він нагадав, що Польща планує передати Україні роту танків Leopard 2A4 у рамках танкової коаліції. Метою є створення бригади з сучасних західних танків.

Маріуш Блащак, своєю чергою, повідомив, що Канада вже поставила до Польщі танки, на яких тренуються українські військові. Варшава тепер чекає на танки та інструкторів від Норвегії.

Підготовку українських танкістів здійснює 10 бронетанкова бригада польської армії, а також канадські інструктори. Навчальний центр, де відбуваються тренування, оснащений імітаційною базою сучасного бою. Навчання проводяться на базі тренажерів та іншого обладнання.

Szef @SztabGenWP razem ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP oraz wicepremierem, ministrem obrony narodowej spotkali się w Świętoszowie z instruktorami prowadzącymi szkolenie żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy na czołgach Leopard. pic.twitter.com/hhcwHcoRBP — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) February 13, 2023

Як проходять тренування

Як розповів журналістам керівник навчальної групи полігону 10 бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький, на навчання до Польщі прибули 105 українських військових. Йдеться про 21 танковий екіпаж, а також технічний персонал для обслуговування танків.

Підготовка українських танкістів практично така ж, як і польських, але більш інтенсивна. Тренування проходять на танковому полігоні у Свєнтошуві (на південному заході Польщі). Навчання тривають вже тиждень, а весь курс займе близько місяця.

Українські воїни вчаться керувати танками Leopard 2 щодня протягом близько 12 годин.

– Ми зазвичай навчаємо польських танкістів протягом двох місяців по вісім годин на день… А українських танкістів ми навчаємо протягом місяця: з понеділка по суботу по 12 годин або довше, якщо потрібно, – наголосив Сєрадзький.

Wicepremier @mblaszczak: Będziemy dalej konsekwentnie wzmacniać Wojsko Polskie. Będziemy dalej wspierać Ukrainę. Wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. ???????????????? pic.twitter.com/2QCYHLIdOn — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) February 13, 2023

10. Brygada Kawalerii Pancernej, wchodząca w skład @11LDKPanc, prowadzi szkolenie personelu Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach Misji Wsparcia Wojskowego Unii Europejskiej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine – EU Military Assistance Mission Ukraine). pic.twitter.com/RwP9k9v8kH — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) February 13, 2023

На першому етапі тренування передбачають теоретичні заняття в поєднанні з практикою на тренажерах і на танках. Далі українські військові перейдуть до тренувань лише на тренажерах і танках. І завершальним етапом підготовки стане перевірка навичок під час стрільби танковими боєприпасами.

Польський військовий наголосив, що українці мають досвід керування танками, а тому швидко вчаться.

Джерело: Міноборони Польщі, Wnp.pl

Фото: Генеральний штаб збройних сил Польщі