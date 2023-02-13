Військові США збили ще один літаючий об’єкт над озером Гурон

Лютий, 13 в 0:01

У неділю, 12 лютого, американські військові збили ще один літаючий об’єкт над озером Гурон.

Про це повідомив конгресмен Джек Бергман.

– Збили ще один об’єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів, – написав політики у Twitter.

Також Бергман зазначив, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об’єктів у повітряному просторі США останнім часом.

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У суботу, 11 лютого, невідомий об’єкт порушив повітряний простір Канади. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо наказав його збити.

А минулого тижня США збили китайську шпигунську повітряну кулю (аеростат).

У момент збиття куля пролітала над Атлантичним океаном на схід від штату Південна Кароліна.