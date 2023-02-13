Військові США збили ще один літаючий об’єкт над озером Гурон
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У неділю, 12 лютого, американські військові збили ще один літаючий об’єкт над озером Гурон.
Про це повідомив конгресмен Джек Бергман.
– Збили ще один об’єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів, – написав політики у Twitter.
Також Бергман зазначив, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об’єктів у повітряному просторі США останнім часом.
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У суботу, 11 лютого, невідомий об’єкт порушив повітряний простір Канади. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо наказав його збити.
А минулого тижня США збили китайську шпигунську повітряну кулю (аеростат).
У момент збиття куля пролітала над Атлантичним океаном на схід від штату Південна Кароліна.