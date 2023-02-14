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У війні наступає переломний момент: Білий дім може оголосити про нову допомогу Україні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Адміністрація президента США Джо Байдена працює з Конгресом, щоб затвердити ще 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги Україні.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Також очікується, що Білий дім оголосить ще один великий пакет військової допомоги наступного тижня, а тоді введе нові санкції проти Кремля.

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Байден та його головні помічники сповнені рішучості підтримувати Україну якомога довше і цілком, хоча військові аналітики вважають, що війна буде затяжною.

В адміністрації Білого дому вважають, що переломний момент у війні настане цієї весни, коли Росія розпочне новий наступ, а Збройні сили України підуть у контрнаступ.

Протягом кількох місяців Україна витрачала значні ресурси та війська для захисту Бахмута. Американські військові аналітики стверджують, що неможливо одночасно захищати Бахмут і починати весняний контрнаступ.

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Попри обіцянки підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, офіційні особи Білого дому кажуть, що недавні пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки являють собою найкращий шанс для Києва рішуче змінити хід війни.

Джерело: The Washington Post
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