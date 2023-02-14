Лютий, 14 в 16:50

Експосол США при ООН та колишня губернаторка штату Південної Кароліни, 51-річна Ніккі Хейлі офіційно оголосила про участь у виборах президента у 2024 році від Республіканської партії.

У відеозверненні 14 лютого, оприлюдненому в її Twitter, вона закликала до “зміни поколінь” у своїй партії, пообіцявши дати відсіч як зовнішнім, так і внутрішнім супротивникам.

– Деякі люди дивляться на Америку і бачать її вразливість. Соціалістичні ліві бачать можливість переписати історію. Китай і Росія на марші. Вони всі думають, що нас можна залякувати, штовхати… Ви повинні знати це про мене: Я не мирюся з задираками. І коли ви даєте відсіч, це ранить їх ще більше, якщо ви на підборах, – наголосила Хейлі.

Зараз дивляться

Get excited! Time for a new generation. Let’s do this! ???? ???????? pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

Вона стала першою суперницею колишнього президента Дональда Трампа, який раніше оголосив, що вдруге балотуватиметься на найвищу посаду в державі.

Водночас Ніккі Хейлі відома саме завдяки тому, що протягом майже двох років за часів президентства Трампа представляла США в Організації Об’єднаних Націй.

– Вона була рідкісною фігурою, яка залишила адміністрацію Трампа, заслуживши похвалу від нього, а не прощальну образу. Нещодавно Трамп сказав, що коли Хейлі повідомила йому, що хоче балотуватися, він сказав їй: “Ви повинні це зробити”, – пише The New York Times.

Видання наголошує, що це може свідчити про повагу до Хейлі, або ж Трамп просто не вважає її серйозною суперницею у президентських перегонах.

Ніккі Хейлі родом з Бамберга (Південна Кароліна), закінчила Клемсонський університет, працювала в сімейному бутіку одягу, зокрема й бухгалтером.

У 2010 році її обрали губернатором Південної Кароліни. Вона стала першою жінкою на цій посаді у штаті.

У 2017 році Дональд Трамп призначив Хейлі постійною представницею США при ООН.

9 жовтня 2018 року вона заявила, що хоче звільнитися, Трамп прийняв її відставку.

Хейлі ще на посаді в ООН заявила, що Росія ніколи не буде другом США.