Експосол США при ООН та колишня губернаторка штату Південної Кароліни, 51-річна Ніккі Хейлі офіційно оголосила про участь у виборах президента у 2024 році від Республіканської партії.

У відеозверненні 14 лютого, оприлюдненому в її Twitter, вона закликала до “зміни поколінь” у своїй партії, пообіцявши дати відсіч як зовнішнім, так і внутрішнім супротивникам.

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! ???? ???????? pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023