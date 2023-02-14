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Декомунізація триває: з МЗС Польщі звільнили всіх випускників російського “МГІМО”

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Збігнєв Рау
Фото: Depositphotos

З Міністерства закордонних справ Польщі звільнили всіх випускників Московського державного інституту міжнародних відносин.

Про це заявив очільник польського відомства Збігнєв Рау.

За його словами, дипломатів з “МГІМО” в МЗС Польщі немає вже два місяці.

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Рау наголосив на тому, що цей виш “був інвестицією в діяльність російського імперіалізму” і “частиною радянської м’якої сили”.

– Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною широко зрозумілої декомунізації. Вона розпочалася з ухвалення законів про люстрацію, – сказав Рау.

За словами політика, повну декомунізацію в Польщі так і не було проведено.

Закони про люстрацію в Польщі були ухвалені у 1998 та 2006 роках.

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Джерело: Gazeta Polska

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