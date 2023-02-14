Декомунізація триває: з МЗС Польщі звільнили всіх випускників російського “МГІМО”
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З Міністерства закордонних справ Польщі звільнили всіх випускників Московського державного інституту міжнародних відносин.
Про це заявив очільник польського відомства Збігнєв Рау.
За його словами, дипломатів з “МГІМО” в МЗС Польщі немає вже два місяці.
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Рау наголосив на тому, що цей виш “був інвестицією в діяльність російського імперіалізму” і “частиною радянської м’якої сили”.
– Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною широко зрозумілої декомунізації. Вона розпочалася з ухвалення законів про люстрацію, – сказав Рау.
За словами політика, повну декомунізацію в Польщі так і не було проведено.
Закони про люстрацію в Польщі були ухвалені у 1998 та 2006 роках.
Джерело: Gazeta Polska