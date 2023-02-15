Деякі країни можуть зникнути назавжди: ООН попереджає про підвищення рівня світового океану
Збільшення темпів підвищення рівня моря може завдати шкоди глобальному миру та безпеці, а також вплинути на світову економіку та інфраструктуру.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. За його словами, низка громад та цілі країни можуть зникнути назавжди.
– Низка громад та цілі країни можуть зникнути назавжди. Ми стали б свідками масової втечі цілих народів у біблійному масштабі. І ми побачимо дедалі гострішу конкуренцію за прісну воду, землю та інші ресурси, – стверджує він.
За його словами, наразі Комісія міжнародного права оцінює правову ситуацію. У 2020 році Комітет ООН з прав людини постановив, що уряди незаконно повертають людей до країн, де їхньому життю може загрожувати кліматична криза.
Нова збірка даних Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) показує, що рівень моря швидко підвищується, а глобальний океан нагрівається швидше за останнє століття, ніж будь-коли за останні 11 тис. років. Рівень моря підвищується, коли тепліша вода розширюється, а льодовики тануть.
Професор Петтері Таалас сказав, що підвищення рівня моря створює ризики для економіки, засобів існування, населених пунктів, здоров’я, добробуту, продовольчої, водної безпеки, культурних цінностей у найближчій та довгостроковій перспективі.