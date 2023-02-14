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Фінляндія готує для України новий пакет військової допомоги

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Фінляндія готує для України новий пакет військової допомоги

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив на пресконференції із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Пекка Гаавісто наголосив, що Фінляндія продовжуватиме всебічну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

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– Ми продовжуватимемо нашу гуманітарну, фінансову та військову підтримку України. Також продовжуємо санкційний тиск на Росію, – наголосив Пекка Гаавісто.

Він нагадав, що недавно Фінляндія передала Україні 12-й пакет допомоги на 400 млн євро. Наразі країна готує нову допомогу.

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Міністр закордонних справ Фінляндії не повідомив, що включатиме ця допомога та коли Україна її отримає.

Наразі триває дискусія щодо постачання важкої військової техніки, зокрема танків.

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