НАТО готує план, який не виключає участь країн у кількох військових конфліктах – Bloomberg

Лютий, 14 в 12:56

НАТО розробляє секретні інструкції на випадок участі країн блоку у конфлікті, за якого союзники повинні захищати один одного за статтею 5.

Про це пише видання Bloomberg.

Очікується, що на зустрічі в Брюсселі цього тижня міністри оборони країн НАТО підпишуть нові політичні інструкції, які встановлять інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

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– У секретних інструкціях будуть передбачені способи одночасної участі НАТО в так званому високоінтенсивному конфлікті за статтею 5, коли союзники повинні захищати один одного, а також поза зоною дії цієї статті, – йдеться у виданні.

Союзникам НАТО буде запропоновано спрямувати інвестиції на можливості, необхідні для колективної оборони. Наприклад, на важке озброєння, а також на повітряну та протиракетну оборону.

За даними Bloomberg, вже цього літа держави НАТО можуть домовитися про те, щоб витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Втім, низка країн, зокрема Люксембург, Канада та Італія, досі намагаються утримати старі правила, в яких передбачено “перехід до орієнтиру в 2%”.

Це питання також обговорюватиметься під час дводенної зустрічі міністрів оборони у Брюсселі.

– Якби Столтенбергу вдалося отримати згоду всіх, що 2% повинні бути мінімальним, то це вже було б політично значущим процесом, – сказав старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин і колишній помічник генсека НАТО Генріх Браусс.