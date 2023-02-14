Лютий, 14 в 18:59

Росія вже програла у повномасштабній війні проти України – в стратегічному, оперативному і тактичному плані.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

Він нагадав, що наступного тижня буде річниця грубого і неспровокованого вторгнення Росії в нашу державу. Міллі додав, що російський диктатор Володимир Путін вірив, що зможе швидко перемогти Україну, коли майже рік тому віддав своїм військам наказ вторгнутися.

Зараз дивляться

– Путін думав, що зможе швидко перемогти Україну, зруйнувати союз НАТО і діяти безкарно. Але він помилився. Україна залишається вільною, вони залишаються незалежними, – зазначив генерал.

Міллі додав, що Росія “платить величезну ціну” на фронті в Україні. Водночас НАТО та коаліція союзників ніколи не були сильнішими, ніж зараз.

– Зараз Росія є глобальним ізгоєм, а світ, як і раніше, надихається українською хоробрістю та стійкістю. Коротше кажучи, Росія програла – вони програли стратегічно, оперативно і тактично. І вони платять величезну ціну на полі бою, – наголосив Міллі.

Бойові дії на Донбасі генерал назвав “війною на вимотування”. За словами Міллі, мораль і лідерство в російських військах у незадовільному стані, але РФ має багато живої сили.

Генерал запевнив, що доки Кремль не припинить війну, союзники продовжать підтримувати Україну обладнанням і можливостями, яких наша країна потребує для самозахисту.

– Українці дуже творчо й ефективно інтегрують ці ресурси на полі бою, застосовують інноваційну тактику в боротьбі за своє визволення, – заявив Міллі, відзначивши мужність, стійкість і тактичні вміння українських воїнів.

Як повідомив за підсумками Рамштайну-9 голова Пентагону Ллойд Остін, США очікують, що Збройні сили України перейдуть у контрнаступ навесні 2023 року.

Джерело: Міністерство оборони США