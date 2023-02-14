Лютий, 14 в 21:18

Три непізнані об’єкти, збиті винищувачами США в п’ятницю, можуть виявитися повітряними кулями, пов’язаними з комерційною або дослідницькою діяльністю.

Про це заявив у вівторок представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США не знайшли жодних доказів того, що ці об’єкти пов’язані з китайською програмою спостереження.

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– Ми не бачили жодних ознак або будь-чого, що конкретно вказувало б на те, що ці три об’єкти були частиною шпигунської програми (Китаю, – Ред.), або що вони були безумовно залучені до зусиль зі збору зовнішньої розвідки, – сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Замість цього “провідним поясненням” може бути те, що об’єкти експлуатувалися приватно в комерційних або дослідницьких цілях, сказав Кірбі, хоча ніхто не заявив про своє право власності на ці об’єкти.

Непізнаний об’єкт, збитий американським винищувачем над північною Канадою 11 лютого, являв собою “невелику металеву повітряну кулю з прив’язаним до неї корисним вантажем”, згідно зі службовою запискою Пентагону для американських законодавців.

Подробиці про загадковий об’єкт – один із трьох, збитих США за вісім днів після того, як 4 лютого ймовірно китайська повітряна куля-шпигун обігнула материкову частину США та була збита над Атлантичним океаном, – з’явилися на тлі дедалі більшого розчарування з приводу відсутності інформації від адміністрації президента Джо Байдена.

Об’єкт, збитий над Аляскою в п’ятницю, був “розміром з невеликий автомобіль”, йшлося в повідомленні. У ньому також міститься застереження від поспішних висновків: “Не слід вважати, що події останніх кількох днів пов’язані між собою”.

Об’єкт, збитий над озером Хурон у неділю, раніше описувався як “восьмикутна структура” з прикріпленими до неї нитками.

– Ці об’єкти не були схожі на кулю КНР і були набагато меншими за неї, і ми не будемо остаточно характеризувати їх, поки не зможемо зібрати уламки, над чим ми зараз працюємо, – сказав CNN представник Ради національної безпеки.

Також 14 лютого генерал Марк Міллі, вищий військовий чиновник США, визнав на брифінгу в Брюсселі, що перша спроба збити об’єкт над озером Гурон була невдалою.

Перша ракета “нешкідливо” впала у воду, а друга ракета успішно збила об’єкт, сказав Міллі.

– Ми дуже, дуже ретельно стежимо за тим, щоб ці постріли були безпечними, – сказав Міллі. – І це вказівка президента. Збивайте його, але переконайтеся, що ми мінімізуємо побічний збиток і збережемо безпеку американського народу.

11 лютого американські сенатори отримали секретний брифінг про об’єкти. У брифінгу брали участь помічник міністра оборони США з питань внутрішньої оборони та у справах півкуль, а також генерал Глен ВанГерк, командувач Північноамериканським командуванням повітряно-космічної оборони (Norad), пише Politico.

Інформаційний вакуум підігріває спекуляції щодо походження непізнаних літаючих об’єктів, виявлених і збитих над Дедхорсом, Аляска, Юконом, Канада, і озером Гурон, Мічиган, з п’ятниці.

Відповідаючи на запитання про те, чи вплинув політичний тиск на рішення збити об’єкти, Кірбі сказав: “Для цього були дуже вагомі причини… Це були рішення, засновані виключно на інтересах американського народу”.

За словами Кірбі, три об’єкти, збиті протягом трьох днів, починаючи з п’ятниці, не становили жодної загрози для людей на землі і не посилали сигналів зв’язку.

Фото: Зняток з відео / Devon Pace