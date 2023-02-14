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Українці проходитимуть навчання підрозділами: Резніков про підсумки Рамштайн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Українських воїнів навчатимуть на новій техніці, яку надають інші країни, цілими підрозділами, щоб звільнити тимчасово окуповані ворогом території.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 14 лютого.

– Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів на тій техніці, яку нам дають, щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово окупованих територій, – зазначив він.

За його словами, він дуже задоволений результатами зустрічі, водночас розповів про деякі з них. Зокрема, Резніков почув чіткі меседжі від всіх представників – повна підтримка України до перемоги.

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У Рамштайн брали участь 54 представники країн світу. На його думку, це означає, що антикремлівська коаліція стає дедалі більшою. Резніков зазначив, що всі вважають, що перемога України відбудеться саме на полі бою.

Водночас на зустрічі Рамштайн обговорили й інші теми, серед яких забезпечення більшої підзвітності про облік зброї, наданої партнерами для оборони від повномасштабної російської агресії.

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