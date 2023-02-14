В небі над Румунією помітили аеростат, ВПС підняли винищувачі

У вівторок, 14 лютого, система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила ціль, за характеристиками схожу на аеростат. В небо підняли винищувачі.

Як повідомляє місцеве видання Hotnews, куля була зафіксована на висоті близько 11 тис. м над землею.

Влада застосувала усі стандартні процедури з моменту виявлення об’єкта – два літаки МіГ-21 були підняті в повітря з однієї з місцевих авіабаз.

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– Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки перебували в цьому районі близько 30 хв для повного з’ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу, – повідомили в Міноборони Румунії.

Раніше ми писали, що у повітряному просторі України зафіксували кулі з кутовими відбивачами, які запущені ворогом.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в небі постійно чергує винищувальна авіація, тому ситуація контрольована.