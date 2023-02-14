Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

В небі над Румунією помітили аеростат, ВПС підняли винищувачі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
В небі над Румунією помітили аеростат, ВПС підняли винищувачі

У вівторок, 14 лютого, система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила ціль, за характеристиками схожу на аеростат. В небо підняли винищувачі.

Як повідомляє місцеве видання Hotnews, куля була зафіксована на висоті близько 11 тис. м над землею.

Влада застосувала усі стандартні процедури з моменту виявлення об’єкта – два літаки МіГ-21 були підняті в повітря з однієї з місцевих авіабаз.

Зараз дивляться

– Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки перебували в цьому районі близько 30 хв для повного з’ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу, – повідомили в Міноборони Румунії.

Раніше ми писали, що у повітряному просторі України зафіксували кулі з кутовими відбивачами, які запущені ворогом.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в небі постійно чергує винищувальна авіація, тому ситуація контрольована.

Читайте
Молдова відкрила повітряний простір після тимчасової заборони польотів

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка