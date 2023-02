Avenger і Bradley: у німецькому порту розвантажують техніку, яка може бути призначена для ЗСУ

У німецькому порту Бремергафен біля Північного моря помітили велику кількість американської військової техніки, яка може бути призначена для України.

Про це повідомляє німецьке видання Nordsee Zeitung, опублікувавши відповідні фотознімки.

In addition to the Bradley, the ferry unloaded 90 Strykers in Bremerhaven (Germany); in general, the entire batch of military equipment that arrived at the port, has 440 combat vehicles of various classes, is ready for shipment to Ukraine pic.twitter.com/ghrTS2yb1e

— Avia.Pro – ????️Foreign Affairs – ????Geopolitics (@avia_pro) February 14, 2023