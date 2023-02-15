Avenger і Bradley: у німецькому порту розвантажують техніку, яка може бути призначена для ЗСУ

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У німецькому порту Бремергафен біля Північного моря помітили велику кількість американської військової техніки, яка може бути призначена для України.

Про це повідомляє німецьке видання Nordsee Zeitung, опублікувавши відповідні фотознімки.

In addition to the Bradley, the ferry unloaded 90 Strykers in Bremerhaven (Germany); in general, the entire batch of military equipment that arrived at the port, has 440 combat vehicles of various classes, is ready for shipment to Ukraine pic.twitter.com/ghrTS2yb1e — Avia.Pro – ????️Foreign Affairs – ????Geopolitics (@avia_pro) February 14, 2023

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Зокрема, на судні Arc Integrity армія США доставила до Бремергафена 60 бойових машин піхоти Bradley, які є частиною пакета військової допомоги Україні.

Загалом на майданчику в порту з повітря помітили 440 машин, а завантаження військової техніки триває повним ходом.

На кадрах можна побачити, що БМП перебувають на причепах вантажівок і готуються до подальшого транспортування. Під час розвантаження порома також помітили БТР Stryker, самохідні ЗРК Avenger, багато вантажівок і броньованих авто.

Варто зазначити, що немає офіційного підтвердження про постачання цієї військової техніки в Україну. Ймовірно, окремі запаси країн-партнерів, зокрема, у Польщі можуть поповнити за принципом кільцевого обміну на користь України.