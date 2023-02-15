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Avenger і Bradley: у німецькому порту розвантажують техніку, яка може бути призначена для ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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M2 Bradley
Фото: Getty Images

У німецькому порту Бремергафен біля Північного моря помітили велику кількість американської військової техніки, яка може бути призначена для України.

Про це повідомляє німецьке видання Nordsee Zeitung, опублікувавши відповідні фотознімки.

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Зокрема, на судні Arc Integrity армія США доставила до Бремергафена 60 бойових машин піхоти Bradley, які є частиною пакета військової допомоги Україні.

Загалом на майданчику в порту з повітря помітили 440 машин, а завантаження військової техніки триває повним ходом.

На кадрах можна побачити, що БМП перебувають на причепах вантажівок і готуються до подальшого транспортування. Під час розвантаження порома також помітили БТР Stryker, самохідні ЗРК Avenger, багато вантажівок і броньованих авто.

Варто зазначити, що немає офіційного підтвердження про постачання цієї військової техніки в Україну. Ймовірно, окремі запаси країн-партнерів, зокрема, у Польщі можуть поповнити за принципом кільцевого обміну на користь України.

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