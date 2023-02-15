Конфіскацію російських активів Мін’юст Швейцарії визнав незаконною

Лютий, 15 в 15:33

У Міністерстві юстиції Швейцарії визнали незаконною можливість конфіскації російських активів для спрямування їх на відновлення України, повідомляє федеральна рада (уряд) країни.

– Робоча група під керівництвом Міністерства юстиції дійшла висновку, що конфіскація приватних російських активів супечить федеральній конституції, чинному правопорядку та порушує міжнародні зобов’язання Швейцарії. Федеральна рада взяла до відома висновки робочої групи на своєму засіданні 15 лютого, – йдеться у повідомленні.

Водночас у швейцарському уряді наголошують, що підтримка України триватиме незалежно від дискусій про заморожені активи.

Там також зауважили, що РФ порушила міжнародне право, напавши на Україну, тому зобов’язана виплатити репарації за завдані збитки.

Зараз дивляться

Кілька днів тому швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на 17,6 млрд швейцарських франків (понад $19 млрд).

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Джерело: The Federal Council