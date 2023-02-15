Лютий, 15 в 19:15

Уряд Нової Зеландії оголосив про введення цілої низки санкцій проти Ірану через війну Росії проти України.

Про це оголосила міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута.

Її держава розширила список осіб, на яких поширюються заборони на поїздки, включивши до нього людей, відповідальних за насильницьку реакцію на протести в Ірані.

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Ухвалене урядом Нової Зеландії законодавство про санкції щодо Росії дає змогу накладати санкції на осіб, причетних до вторгнення в Україну, незалежно від того, чи є вони росіянами, чи ні.

Іран надав Росії допомогу у військових діях у вигляді безпілотників, які запускаються проти української інфраструктури.

– Нова Зеландія засуджує всі фізичні та юридичні особи, які підтримують незаконне і неспровоковане вторгнення Росії в Україну, – сказав Махута.

Санкції запроваджуються, щоб чинити тиск на російську військову машину, повідомила глава МЗС Нової Зеландії.

– Ми накладаємо санкції ще на вісім іранських фізичних і юридичних осіб. Вони підлягатимуть заморожуванню активів, забороні на пересування та обмеженню комерційної діяльності з будь-ким у Новій Зеландії, – сказала вона.

Під санкції потрапили керівник відділу постачання, досліджень і промисловості міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, командувач ВПС Ірану і компанії, відповідальні за виробництво безпілотників.

Джерело: NZ Herald