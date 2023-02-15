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Швеція отримала запит України на винищувачі Gripen – глава Міноборони

Валентина Летяк, редакторка стрічки
SAAB JAS 39 Gripen
Фото: Depositphotos

Запит на отримання винищувачів Gripen Швеція отримала, але наразі є обмеження з наданням літаків Україні, заявив глава Міноборони країни Пол Йонсон напередодні у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО.

– Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони, – пояснив він.

Водночас, за його словами, пріоритетом зараз є посилення протиповітряної оборони України, про що він уже говорив з міністром оборони Олексієм Резніковим.

– Ми значно посилюємо нашу підтримку України, наступного тижня почнемо передавати й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг, і рішуче налаштовані посилити підтримку України, – наголосив Йонсон.

Кілька днів тому парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо внесення поправок у бюджет держави, які передбачають збільшення військової допомоги Україні на 4,3 млрд шведських крон (близько $406,7 млн).

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Джерело: Європейська правда

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