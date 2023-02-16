Лютий, 15 в 22:07

Швейцарський уряд ухвалив дозвіл щодо початку процедури конфіскації заморожених активів з оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Уряд Швейцарії розпочав адміністративне провадження щодо конфіскації активів, заморожених у країні після Революції Гідності у 2014 році. Процедура конфіскації застосовується до активів загальною сумою понад 130 мільйонів швейцарських франків (понад $140 млн).

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При цьому ухвалене рішення не пов’язане з санкціями проти Росії, прийнятими у 2022 році.

Цим рішенням Федеральна рада Швейцарії доручила Міністерству фінансів країни розпочати низку проваджень щодо конфіскації через Федеральний адміністративний суд.

Метою провадження є конфіскація активів політично значущих осіб та їхніх близьких спільників, які, ймовірно, мають незаконне походження.

Йдеться про осіб, що пов’язані з експрезидентом Віктором Януковичем, який втік з України у лютому 2014 року.

Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративного правосуддя Швейцарії щодо конфіскації. Майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди.

Зазначимо, що 15 лютого уряд Швейцарії відмовився від конфіскації приватних активів громадян РФ через те, що це нібито порушує конституцію і підриває чинний правопорядок.