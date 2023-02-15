Угорський єврокомісар на сесії ЄП забув вимкнути мікрофон та назвав колег ідіотами

Лютий, 15 в 17:12

Єврокомісар з Угорщини Олівер Варгеї забув вимкнути мікрофон після своєї доповіді та сказав угорською мовою: “Скільки тут ідіотів”. Інцидент стався у вівторок, 14 лютого під час сесії Європарламенту.

Про це повідомляє угорський новинний портал Telex.

Після зустрічі угорська опозиційна Демократична коаліція оприлюднила заяву, в якій закликала Варгеї піти у відставку, підкресливши, що його коментар абсолютно не стосується функціонування Європейського парламенту.

Зараз дивляться

– Демократична коаліція закликає до негайної відставки Олівера Варгеї, і якщо він відмовиться піти у відставку за власним бажанням, ми очікуємо, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн негайно звільнить його, – написали вони.

Там додали, що про справу буде повідомлено Європейському парламенту та президенту Єврокомісії.

Тим часом Олівер Варгеї вже перепросив у колег, та зазначив що Щиро шкодує про непорозуміння навколо його слів.

– Це було пов’язано з приватною та поточною розмовою угорською мовою між мною та моїм главою кабінету щодо зовсім іншого питання, яке було вирвано з контексту. Прошу вибачення за будь-яке можливе непорозуміння,– прокоментував Варгеї.

Він зазначив, що повністю поважає всі інституції ЄС, включаючи Європейський парламент та його почесних членів.

Джерело: Telex