Україна має реальні шанси перехопити ініціативу на полі бою – Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має “реально хороші шанси” перехопити ініціативу на полі бою.
Про це він сказав ЗМІ після зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі.
— Я думаю, що вони (українці, – Ред.) матимуть хороші шанси зробити досить значну зміну на полі бою та закріпити ініціативу. І мати можливість використовувати цю ініціативу в майбутньому, – сказав він.
Остін додав, що під кожну передану систему озброєнь від НАТО будуть проводитись відповідні навчання.
— Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити можливості, а не лише платформу, – зауважив глава Міноборони США.
14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася дев’ята зустріч у форматі Рамштайн. У ній взяли участь міністри оборони з понад 50 країн світу.
За підсумками зустрічі під час брифінгу Ллойд Остін сказав, що США очікують, що українська армія перейде в контрнаступ навесні 2023 року.
За його словами, саме тому усі партнери по Рамштайну наполегливо працюють над тим, щоб Україна мала всю необхідну зброю: бронетехніку, засоби вогневого ураження тощо.