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Україна має реальні шанси перехопити ініціативу на полі бою – Остін

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має “реально хороші шанси” перехопити ініціативу на полі бою.

Про це він сказав ЗМІ після зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі.

— Я думаю, що вони (українці, – Ред.) матимуть хороші шанси зробити досить значну зміну на полі бою та закріпити ініціативу. І мати можливість використовувати цю ініціативу в майбутньому, – сказав він.

Остін додав, що під кожну передану систему озброєнь від НАТО будуть проводитись відповідні навчання.

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— Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити можливості, а не лише платформу, – зауважив глава Міноборони США.

14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася дев’ята зустріч у форматі Рамштайн. У ній взяли участь міністри оборони з понад 50 країн світу.

За підсумками зустрічі під час брифінгу Ллойд Остін сказав, що США очікують, що українська армія перейде в контрнаступ навесні 2023 року.

За його словами, саме тому усі партнери по Рамштайну наполегливо працюють над тим, щоб Україна мала всю необхідну зброю: бронетехніку, засоби вогневого ураження тощо.

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Джерело: The Guardian
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