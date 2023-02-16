Україна має зламати будь-які спроби Росії перехопити ініціативу – Зеленський

Лютий, 15 в 23:19

Воїни Збройних сил України мають зламати будь-які спроби Російської Федерації перехопити ініціативу. І президент Володимир Зеленський переконаний, що українці це зроблять.

Про це глава держави заявив у відеозверненні за підсумками 357-го дня повномасштабної війни в Україні.

Зараз дивляться

– Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави та нашої стратегічної ініціативи у війні, – наголосив президент.

Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що на всій території Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха. І головне завдання – зробити так, щоб відбити бажання у Росії утримувати в окупації українські території.

– Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. І я дякую нашим воїнам. Кожному і кожній, хто своєю стійкістю і хоробрістю на передовій дозволяє нам підготувати наші наступні оборонні кроки, – сказав Зеленський.

Кожен день оборони українських воїнів зараз дозволяє підготувати майбутнє звільнення міст і громад. На думку президента, не можна залишати жодного шансу окупантам, і Україна не залишатиме таких шансів РФ.