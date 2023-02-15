Лютий, 15 в 18:38

У середу, 15 лютого, Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михеіла Саакашвілі.

Парламентарі висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров’я колишнього лідера Грузії, який перебуває під вартою з жовтня 2021 року.

– Відзначаючи повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном, – йдеться у резолюції.

Євродепутати закликають нинішню президентку Грузії Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом на помилування Саакашвілі.

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– Це також зменшить політичну поляризацію в країні. Тривала неспроможність покращити ситуацію щодо Саакашвілі може стати перешкодою для Грузії щодо кандидатства в ЄС. Грузія повинна зосередитися на прогресі у європейських реформах, – зазначається у резолюції.

Крім цього, у резолюції наголошується, що олігарх Бідзіна Іванішвілі відіграв велику роль в ув’язненні Саакашвілі “в рамках особистої вендети”.

Тому Європарламент знову закликає Раду ЄС та демократичних партнерів розглянути можливість накладення санкцій на Іванішвілі за його роль у “погіршенні політичного процесу в Грузії”.

Нагадаємо, що Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він вирішив повернутися на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Його звинуватили у незаконному перетині кордону Грузії – така стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.