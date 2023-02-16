Молдова зберігатиме нейтральний статус – Санду

Лютий, 16 в 13:38

Молдова наразі не має наміру відмовлятися від нейтрального статусу.

Таке рішення є в Конституції та підкріплено думкою громадського суспільства, заявила президент країни Майя Санду, повідомляє NewsMaker.

– Наразі не стоїть питання про відмову від нейтралітету. Тому що нейтралітет прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати нещодавні опитування, можна побачити, що більшість громадян країни, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. І ми поважаємо цей вибір громадян, – заявила Санду.

Окрім цього президент Молдови хоче зосередитися на обороноздатності своєї країни.

Зараз дивляться

– Ми також повинні продовжувати серйозно обговорювати питання, що робити, щоб захистити себе. Чи здатні ми самостійно забезпечити мир та спокій, – сказала вона.

Нагадаємо, напередодні Санду заявляла, що Росія планує організувати державний переворот у Молдові.

За її словами, для здійснення цього плану Москва хоче залучити людей із військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

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Джерело: NewsMaker