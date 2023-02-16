Молдова зберігатиме нейтральний статус – Санду
Молдова наразі не має наміру відмовлятися від нейтрального статусу.
Таке рішення є в Конституції та підкріплено думкою громадського суспільства, заявила президент країни Майя Санду, повідомляє NewsMaker.
– Наразі не стоїть питання про відмову від нейтралітету. Тому що нейтралітет прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати нещодавні опитування, можна побачити, що більшість громадян країни, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. І ми поважаємо цей вибір громадян, – заявила Санду.
Окрім цього президент Молдови хоче зосередитися на обороноздатності своєї країни.
– Ми також повинні продовжувати серйозно обговорювати питання, що робити, щоб захистити себе. Чи здатні ми самостійно забезпечити мир та спокій, – сказала вона.
Нагадаємо, напередодні Санду заявляла, що Росія планує організувати державний переворот у Молдові.
За її словами, для здійснення цього плану Москва хоче залучити людей із військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.
Джерело: NewsMaker