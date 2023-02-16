Лютий, 16 в 18:05

У Молдові парламентська більшість з 62 депутатів висловила вотум довіри новому Кабінету міністрів на чолі з Доріном Речаном.

Новий уряд сформували 10 чоловіків і сім жінок, пише Newsmaker.

Водночас парламентська опозиція Молдови не підтримала приведення до присяги нового уряду.

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Нові міністри також складуть сьогодні присягу на вірність батьківщині перед молдовським президентом Майєю Санду.

До складу нового Кабінету Молдови увійдуть кілька нових міністрів:

Вероніка Сіретяну – міністр фінансів

Вероніка Михайлов-Морару – міністр юстиції

Лілія Дабіжа – міністр інфраструктури та регіонального розвитку

Віктор Парліков – міністр енергетики

До складу нової виконавчої влади також увійдуть колишні міністри:

Ала Немеренко – міністр охорони здоров’я

Анатолій Носатий – міністр оборони

Анатолій Топала – міністр освіти і науки

Олексій Бузе – міністр праці та соціального захисту

Сергій Продан – міністр культури

Йорданія Родіка Іорданов – міністр навколишнього середовища

Ірина Влах – Башкан Гагаузії, член Уряду за посадою

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Дорін Речан представив три пріоритети уряду:

Дисципліна і порядок в державних установах; Економічний розвиток; Мир та стабільність.

– Всі ці три пріоритети є частиною проєкту Європейська Молдова 2030. До кінця року ми маємо чітке завдання розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу і прискорити необхідні зміни, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, – заявив Речан.

Новий прем’єр-міністр також зазначив, що республіка Молдова продовжує піддаватися гібридним атакам. Він зазначив, що восени 2022 року їх було багато, деякі з них зазнали розголосу, а деякі – ні, тому що інституції “дуже добре виконували свою роботу”.

– Ми очікуємо, що інтенсивність ще більше зросте у найближчому майбутньому, але у нас також є інституції, які готові впоратися. Восени були витрачені величезні суми грошей, раніше вкрадені у громадян Молдови, щоб вони могли вплинути на політичні процеси в Кишиневі і повалити уряд. Злочинні угруповання думали, що таким чином вони зможуть уникнути покарання. Таким чином, вони певним чином приєдналися до зусиль Російської Федерації, спрямованих на гібридну атаку на Молдову, зміну політики, в тому числі зовнішньополітичної, щоб позбавити нас європейського курсу країни. Ці ризики зберігаються. Водночас, запевняю вас, що інституції готові протистояти цим атакам і вже протистоять їм, – сказав Речан.

Новий кандидат на посаду глави уряду також пообіцяв почати денонсувати угоди, укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Фото: Aurora Borealis