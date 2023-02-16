У Британії попередили юридичні фірми не діяти як “найманці” для багатіїв та олігархів з РФ

Лютий, 16 в 17:30

У Британії регулятор попередив юридичні фірми, що вони не можуть виступати у ролі “найманців” з метою змусити мовчати критиків багатіїв.

Як пише газета The Guardian, це сталося на тлі звинувачень у недобросовісних судових розглядах за участю російських олігархів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Управління регулювання соліситорів (SRA), яке регулює їхню роботу в Англії та Уельсі, повідомило, що розслідує 40 випадків ймовірних стратегічних позовів проти участі громадськості (Slapps).

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— Висловлюються серйозні занепокоєння щодо того, що адвокати висувають безпідставні претензії від імені олігархів, щоб придушити публічний дискурс про корупцію чи відмивання грошей, – йдеться у звіті.

У SRA зазначили, що юристи зобов’язані повідомляти регулятору про потенційні Slapps. Перевірка 25 фірм виявила три випадки, коли юристи не повідомили про потенційно неправомірні судові процеси.

Одна ймовірна справа Slapps, яку розслідує SRA, — це дії лондонської юридичної фірми від імені власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Його терористична організація звинувачується у порушеннях прав людини та вбивствах мирних жителів у Малі та ЦАР. Він також відіграє дедалі важливішу роль у путінській війні проти України.

Йдеться про справу фірми Discreet Law, заснованої британським юристом Роджером Герсоном, а саме позов Пригожина проти Еліота Гіґґінса, журналіста та засновника журналістської організації Bellingcat, яка повідомила про його зв’язки з ПВК Вагнера.

Справа була відхилена Верховним судом Лондона, і пізніше адвокати Гіґґінса поскаржилися в SRA, що це був позов Slapps. За інформацією Financial Times, Discreet Law припинила представляти інтереси Пригожина в березні 2022 року.

Discreet Law також виступав у справі про наклеп проти Анара Махмудова та Наргіз Махмудової, дітей ексміністра безпеки Азербайджану Ельдара Махмудова. Вони намагалися подати до суду на іспанського журналіста та п’ять іспанських ЗМІ за наклеп через “твердження про походження сімейного багатства”. Лондонський суддя заявив, що суд не має юрисдикції розглядати позов.

Герсон також працював із Михайлом Фрідманом і Петром Авеном, щоб оскаржити санкції ЄС, накладені на них через російську війну проти України.

Вторгнення Росії в Україну спонукало до посиленого вивчення послуг, які пропонують юридичні консультанти з Великої Британії. Британські депутати та активісти кампанії прозорості висловили занепокоєння щодо зловживань схемами “золотих віз”, які зазвичай дозволяють багатим інвесторам подати заявку на громадянство в обмін на інвестиції.

Соліситор — це категорія адвокатів у Великій Британії, що ведуть підготовку судових матеріалів для ведення справ баристерами — адвокатами вищого рангу. Соліситори також працюють юрисконсультами в різних організаціях і мають право вести судові справи в судах нижчих інстанцій.