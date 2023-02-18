США відправлять в Україну інспекторів для моніторингу використання допомоги – WSJ

Лютий, 17 в 23:06

Американські відомства здійснюють роботу, щоб розмістити в Україні фахівців і слідчих, які моніторитимуть використання виділеної допомоги Києву.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США. Зокрема, вже генеральні інспектори Пентагону, Держдепу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) заявили, що проводять дистанційну перевірку.

За даними газети, вони використовують для перевірок персонал, який працює у Вашингтоні, а також у Польщі та Німеччині.

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Проте фахівці стверджують, що вони здійснюватимуть тиск для розміщення аудиторів та інспекторів безпосередньо в Україні, щоб перевірити застосування допомоги.

– Чим ближче до місця ми перебуватимемо, тим ефективніше зможемо відслідковувати, як використовується допомога, – зазначила виконувач обов’язків заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла.

Генеральні інспектори трьох американських відомств, зокрема, відповідають за використання переданої зброї саме так, як було погоджено сторонами, а також ефективну роботу програми допомоги.