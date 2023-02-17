Стало відомо, скільки працюючих біженців з України хочуть залишитися в Польщі назавжди

Лютий, 17 в 18:45

Більшість працюючих біженців планують повернутися в Україну, попри те, що знайшли роботу в Польщі – майже 64%. Натомість через тривалу війну біженці все частіше заявляють, що їхнє повернення відбудеться через кілька років.

Про це свідчить порівняльний аналіз портретів трудових мігрантів та працюючих біженців у Польщі, зроблений на основі досліджень Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету протягом останніх років (2020-2022 років).

Тільки 6% біженців переконують, що планують залишитися в Польщі назавжди. Це майже в п’ять разів менше, ніж декларували економічні мігранти, які приїхали до Польщі до вторгнення 24 лютого 2022 року. Тоді про наміри залишитися в Польщі заявляла третина трудових мігрантів з України (33%).

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Серед працюючих біженців з України переважають жінки (95%), тоді як до 24 лютого 2022 року жінки становили менше половини економічних мігрантів (42%). ​

Вікова структура громадян України, які мають роботу у Польщі, суттєво не змінилася після 24 лютого. Більшість працюючих громадян України в Польщі (незалежно від того, прибули вони до 24 лютого 2022 року чи після цієї дати) – це люди віком 26-45 років. ​

Дві третини біженців після 24 лютого 2022 року (71%) приїхали до Польщі з дітьми до 18 років. До 24 лютого 2022 року лише кожен десятий трудовий мігрант з України (11%) приїхав до Польщі з дітьми.​

Натомість до 24 лютого до Польщі прибували переважно трудові мігранти з вищою або незакінченою вищою освітою (69%). Після нападу Росії структура освіти біженців з України в Польщі є більш диференційованою.​ 59% працюючих біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту, майже третина – професійну.

Структура за місцем проживання відображає послідовність бойових дій в окремих областях України у 2022 році. У першій хвилі більшість біженців приїжджали з північних та центральних областей (62%). У другому півріччі 2022 року суттєво зріс відсоток мешканців південного регіону, а відсоток жителів центрального – зменшився.​

Напад Росії суттєво змінив структуру працевлаштування мігрантів з України в Польщі. Після 24 лютого найбільшою професійною групою людей у Польщі стали біженці, які працювали в Україні у сфері послуг та висококваліфіковані спеціалісти. Кожен 10-й працюючий (або ті, хто збираються працювати) біженець в Україні був працівником торгівлі, сфери освіти або ​виконував фізичну роботу.

Найбільше біженці працевлаштовувалися у сфері послуг, готелях, торгівлі та сфері громадського харчування, промисловому виробництві, а також логістичній галузі. До 24 лютого у Польщі найбільше українців працювало на будівництві, промисловому виробництві, логістичних складах і в транспортній сфері.

Мігранти з України, які працювали в Польщі до повномасштабного вторгнення, краще знали польську мову, ніж біженці. ​Натомість схожість польської та української мов дозволила за кілька місяців 2022 року біженцям суттєво покращити рівень знання польської. ​

Під час першої хвилі біженців дві третини (66%) заявляли про відсутність або слабке знання польської мови, тоді як у другій половині 2022 року цей відсоток знизився на 19 процентних пунктів і становив 47%. ​

Кожен третій економічний мігрант, який працював у Польщі до 24 лютого 2022 року (31%), і кожен третій біженець (33%) володіє англійською щонайменше на комунікативному рівні. За 2022 рік значення цього показника не змінилося.