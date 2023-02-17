Вибір Путіна обмежений: програти або йти на переговори – ексочільник ЦРУ

Лютий, 17 в 18:11

Повномасштабна війна в Україні закінчиться у цьому році, тому що російський диктатор Володимир Путін буде змушений вибирати між повним провалом і переговорами, які він може спробувати продати громадянам РФ навіть як частковий успіх.

Про це заявив колишній очільник ЦРУ та Міністерства оборони США Леон Панетта. За його словами, розвідка передбачала вторгнення армії РФ.

– Путіна я знаю давно. Я знаю, хто він, які в нього методи, але ніколи раніше не думав, що він просто дурень. Я був здивований, що він вирішив вторгнутися в суверенну демократичну країну, як і інші тирани, яких запам’ятали передусім як людей, які зробили поганий вибір.

За його словами, американська розвідка передбачала вторгнення Путіна, який розраховував на швидку операцію, але українці були підготовленими та чинили опір, тому швидка перемога Росії стала міражем.

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