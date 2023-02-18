Британія може надати ракети, здатні бити по Криму – аналітик про слова Сунака у Мюнхені

Лютий, 18 в 18:24

Слова прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака під час Мюнхенської конференції з безпеки можуть свідчити про те, що Лондон може надати Києву зброю, яка здатна вражати об’єкти в окупованому Криму.

Про це Sky News сказав військовий аналітик та колишній старший офіцер військової розвідки Філіп Інгрем.

— Прем’єр-міністр сказав, що постачатиме ракети більшого радіусу дії, але ті, які вони вже надсилають в Україну, є досить великого радіусу дії, – каже Інгрем.

За його словами, Сунак, ймовірно, розглядає постачання крилатих ракет, які можуть досягти мосту через Керченську протоку.

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Інгрем додав, що на Заході, і особливо у Британії та США, усвідомлюють, що єдиний спосіб витіснити Росію з України та зупинити глобальний вплив війни – це забезпечити Україну кращим обладнанням, якнайшвидше та у більшій кількості.

Відповідаючи на запитання в Мюнхені, чи Велика Британія надасть ракети, які могли б завдати удару по Криму, Ріші Сунак сказав, що Україна має право захищатися, але не відповів на запитання прямо.

— Провести контрнаступ, який виведе Росію за межі України: я думаю, це цілком розумно, і ми маємо повністю підтримувати Україну в цьому прагненні та бажати, щоб це прагнення увінчалося успіхом.

У Мюнхені Сунак також підтримав надання Україні гарантій безпеки, щоб захистити нашу країну та решту Європи від російської агресії зараз і в майбутньому.

За словами політика, передусім йдеться про міжнародне право. Тож весь світ має притягнути РФ до відповідальності за жахливі воєнні злочини, скоєні в Україні, зокрема через Міжнародний кримінальний суд.