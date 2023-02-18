Кулеба: Кінець війни – це коли новий президент РФ на колінах благатиме прощення перед пам’ятникам жертв

Лютий, 18 в 16:13

Кожна війна має короткострокове та довгострокове завершення.

Про це під час розмови на Українському ланчі у межах Мюнхенської конференції з безпеки сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

— Кожна війна має два ендшпіля. Перший – вид закінчення війни, коли замовкла зброя і вороги залишили вашу територію. Не знаю, скільки часу це забере, але для мене це короткостроковий кінець війни. Повне звільнення української території – не буде більше контактних ліній, ніяких поступок територіальних. Ми це робили, це не спрацювали, ми це побачили. Повне звільнення – це пункт номер один.

Після цього, за словами Кулеби, буде довгострокове закінчення війни, що включатиме відповідальність та компенсації.

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Він додав, що найважливіше тут – переконатися, що Росія більше не буде мати здатності повторити це.

— Для мене кінець війни – це коли російський президент з будь-яким іменем, відвідає Україну, стане на коліна перед пам’ятником жертвам російської агресії і почне благати про прощення. Для мене це буде закінчення війни.

Також міністр підкреслив, що єдина Україна – це та, яка існує в міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, 17 лютого у Німеччині стартувала Мюнхенська конференція з безпеки. Вона триватиме до неділі, 19 лютого.