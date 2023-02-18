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Кулеба: Кінець війни – це коли новий президент РФ на колінах благатиме прощення перед пам’ятникам жертв

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Кулеба

Кожна війна має короткострокове та довгострокове завершення.

Про це під час розмови на Українському ланчі у межах Мюнхенської конференції з безпеки сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

— Кожна війна має два ендшпіля. Перший – вид закінчення війни, коли замовкла зброя і вороги залишили вашу територію. Не знаю, скільки часу це забере, але для мене це короткостроковий кінець війни.

Повне звільнення української території – не буде більше контактних ліній, ніяких поступок територіальних. Ми це робили, це не спрацювали, ми це побачили. Повне звільнення – це пункт номер один.

Після цього, за словами Кулеби, буде довгострокове закінчення війни, що включатиме відповідальність та компенсації.

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Він додав, що найважливіше тут – переконатися, що Росія більше не буде мати здатності повторити це.

— Для мене кінець війни – це коли російський президент з будь-яким іменем, відвідає Україну, стане на коліна перед пам’ятником жертвам російської агресії і почне благати про прощення. Для мене це буде закінчення війни.

Також міністр підкреслив, що єдина Україна – це та, яка існує в міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, 17 лютого у Німеччині стартувала Мюнхенська конференція з безпеки. Вона триватиме до неділі, 19 лютого.

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