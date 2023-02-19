Нідерланди висилають російських дипломатів з країни через шпигунство

Лютий, 18 в 22:35

Нідерланди висилають з країни російських дипломатів через те, що вони виявились шпигунами.

Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

– Росія знову і знову намагається таємно працевлаштувати в Нідерландах офіцерів розвідки в якості дипломатів. Водночас Росія відмовляється видавати візи голландським дипломатам для укомплектування Генерального консульства в Санкт-Петербурзі та посольства в Москві. Це неприйнятно і призвело до нестабільної ситуації, – йдеться у заяві.

Уряд країни вирішив, що російське посольство в Гаазі не може мати більше дипломатів, ніж посольство Нідерландів у Москві.

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– Таким чином, низка російських дипломатів повинна буде покинути Нідерланди. Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі доведеться тимчасово закрити через брак персоналу. Уряд також вирішив, що російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите, – йдеться у заяві МЗС.

Російські дипломати, які не можуть залишитися, повинні покинути Нідерланди протягом двох тижнів. Російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите з 21 лютого.