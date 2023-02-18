Лютий, 18 в 13:29

Перша група українських військовослужбовців завершила навчання на західній техніці, зокрема на американських бойових машинах піхоти Bradley. Тренування проходили на базі США в Німеччині.

Про це повідомив журналістам речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, до цієї групи входили 635 українських військових. Вони тренувалися на полігоні Графенвер, де Сполучені Штати зазвичай проводять загальновійськову підготовку та маневри.

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Перша група військовослужбовців прибула на базу 15 січня. Вони пройшли інтенсивний п’ятитижневий курс підготовки, під час якого здобували бойові навички та освоювали бронетехніку, яка матиме вирішальне значення під час майбутнього весняного контрнаступу Збройних сил України.

Райдер уточнив, що батальйон українських військових тренувався на БМП Bradley. Крім того, українці опановували американські самохідні гаубиці M109 Paladin.

Наразі підготовку в Графенвері проходить друга група з 710 українських військовослужбовців. Вони також тренуватимуться на Bradley та гаубицях M109 Paladin, про надання яких нещодавно оголосили США.

Крім того, наступного тижня ще 890 українських військових розпочнуть тренування на бойових броньованих машинах Stryker. Це будуть перші навчання на бронетехніці цього виду.

Підготовка передбачає теоретичний курс, польові тренування та більш масштабні бойові навчання. США прагнуть розширити спроможності ЗСУ здійснити скоординований контрнаступ, використовуючи артилерію, бронетехніку та наземні сили.

Навчання розпочалися в середині січня цього року в рамках розширеної програми США з підготовки українських військовослужбовців.

Як інформує американський телеканал CNN, раніше США пропонували менш масштабні тренування на окремих системах озброєнь. Тож перехід до навчань на рівні батальйону ознаменував значне розширення зусиль США з підготовки українців до довготривалої війни.

Наприкінці січня в Пентагоні підтвердили, що відправили в Україну першу партію основних бойових машин піхоти Bradley (близько 60 одиниць) в рамках угоди про військову допомогу на $2,85 млрд.

У Пентагоні очікують, що українська армія перейде в контрнаступ навесні 2023 року, коли з’явиться “вікно можливостей”.