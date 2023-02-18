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США не вказують партнерам, коли та яке озброєння передавати Україні – Кірбі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Адміністрація Сполучених Штатів Америки ніколи не вказує своїм партнерам, яке військове озброєння необхідно наступним передати Україні.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів щодо ставлення Вашингтона до ідеї передавання польських багатоцільових винищувачів МіГ-29 Україні.

– Ми ніколи не диктували партнерам, що передавати Україні, і не вказували, коли слід це робити, – зазначив він.

За словами Кірбі, США поки не проводять військові навчання українських пілотів, тому що немає рішення про постачання американських бойових літаків.

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