Лютий, 18 в 14:41

Через рік після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ Україна тримається, Росія ослаблена, а союзники по НАТО об’єднані як ніколи.

Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції. Її промова була присвячена ситуації в Україні та світовій безпеці.

Вона нагадала, як минулого року на цій же конференції попереджала про неминуче вторгнення РФ до України.

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– Багато хто думав, як ми мусимо відповідати. Багато хто запитував себе, чи можна зупинити Росію, чи об’єднається НАТО, чи буде готова Україна, – зазначила Гарріс.

Вона додала, що минув рік війни – Україна вистояла, а Організація Північноатлантичного договору (НАТО) міцна як ніколи.

– Сьогодні, через рік, ми знаємо: Київ тримається, Росія послаблена, а НАТО міцне як ніколи. І що найбільш важливо – сильний дух українського народу, – наголосила Гарріс.

Вона додала, що за президентства Джо Байдена Сполучені Штати продемонстрували рішуче лідерство в підтримці України і планують допомагати стільки, скільки буде потрібно.

– Ми не похитнемося, – заявила Гарріс.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив в одному з інтерв’ю, що кремлівський диктатор Володимир Путін уже втратив Україну та не зміг зруйнувати єдність НАТО.

А під час щорічної промови перед Конгресом США американський лідер назвав вторгнення РФ в Україну “тестом для всього світу” та пообіцяв Києву подальшу допомогу.