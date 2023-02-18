Зеленський запросив прем’єра Угорщини відвідати Україну – Офіс президента

Лютий, 18 в 13:11

Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запросили до України. У Києві сподіваються, що цей візит відбудеться.

Про це в інтерв’ю Крим.Реалії повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що був присутнім на зустрічі президента України Володимира Зеленського з угорським прем’єром у межах саміту лідерів ЄС в Брюсселі 9 лютого.

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— Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку, – розповів заступник голови ОП.

Жовква розповів, що під час цієї зустрічі Зеленський обговорював з Орбаном, зокрема, євроінтеграційний шлях України.

— Президент України неодноразово запрошував прем’єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити. Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут, – сказав Жовква.

Після зустрічі Зеленського й Орбана в Брюсселі угорські ЗМІ повідомляли, що Зеленський запросив очільника уряду Угорщини до Києва. Чи прийняв Орбан запрошення – наразі не відомо.

Нещодавно Віктор Орбан відзначився низкою неоднозначних заяв на адресу України. Зокрема, він заявив, що “на захід від Угорщини живуть німецькомовні, а на схід – росіяни”.

27 січня МЗС України викликало посла Угорщини “для відвертої розмови” після того, як Орбан заявив, що “Україна, як Афганістан”, є “нічийною землею”.