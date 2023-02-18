Лютий, 18 в 15:27

На думку американської письменниці та журналістки Енн Еплбаум, війна в Україні закінчиться, коли Росія зрозуміє, що це помилка.

Про це вона сказала під час розмови на Українському ланчі у межах Мюнхенської конференції з безпеки.

— Те, що я скажу, це буде голос реалізму. Це відображає реальну картину… Війна закінчується. Це станеться, як з французами в Алжирі, які після десяти років зрозуміли, що немає сенсу триматися за цю територію. Або як британці в Ірландії на початку XX століття, що Ірландія – це не частина Британії і можна її відпустити, – сказала вона.

За її словами, війна має закінчитися не замороженим конфліктом чи перемир’ям, “не третім, четвертим чи 15-м Мінськом”. А завершиться, коли Росія почне мислити по-новому, а не як імперія.

Зараз дивляться

— Питання, що нам потрібно зробити, щоб ця зміна сталася. Я розумію, чому політики не можуть так говорити. Але нам потрібні зміни мислення у Москві, байдуже, як це станеться. Чи прокинеться Путін з одкровенням, чи це станеться інакше.

Журналістка вважає, що ця зміна станеться в результаті української перемоги, повернення території, яка належить Україні, зокрема на півдні.

— Можливо, це включатиме Крим. Адже півострів має символічне значення для Путіна – це якраз початок відродження його сили. Коли Путін побачить, що це під загрозою, в цей момент можна отримати якусь політичну зміну чи зміну у ментальності.

Нагадаємо, 17 лютого у Німеччині стартувала Мюнхенська конференція з безпеки. Вона триватиме до неділі, 19 лютого.