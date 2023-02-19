До роковин повномасштабного вторгнення Австрійська залізниця надасть безоплатний проїзд українським біженцям

Лютий, 19 в 12:43

Залізниця Австрії на знак солідарності до роковин повномасштабного вторгнення надасть право на безплатний проїзд для українських біженців.

Про це повідомляють в Посольстві України в Австрії.

Безкоштовні квитки будуть доступними на поїзди з місць проживання українців до Відня та у зворотному напрямку.

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Право на безплатний проїзд діятиме:

з 02:00 до 11:00 24 лютого 2023 року у напрямку Відня;

з 17:30 до 00:00 24 лютого 2023 року у зворотному напрямку.

Щоб отримати безплатні квитки, потрібно звернутись в касу ÖBB та показати паспорт громадянина України.

Після чого заповнити анкету, яка буде дійсна як квиток для подорожей в обидві сторони.

Вказана форма буде доступна у всіх касах Австрійської залізниці з 20 лютого 2023 року.

Нагадаємо, австрійське Міністерство захисту клімату, довкілля та енергетики передасть €5 млн для відновлення пошкоджених внаслідок ракетних атак українських трансформаторних підстанцій.

Про це, 1 лютого, заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Києві.

Джерело: Посольство України в Австрії