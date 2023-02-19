Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

До роковин повномасштабного вторгнення Австрійська залізниця надасть безоплатний проїзд українським біженцям

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Залізниця Австрії
Фото: Unsplash

Залізниця Австрії на знак солідарності до роковин повномасштабного вторгнення надасть право на безплатний проїзд для українських біженців.

Про це повідомляють в Посольстві України в Австрії.

Безкоштовні квитки будуть доступними на поїзди з місць проживання українців до Відня та у зворотному напрямку.

Зараз дивляться

Право на безплатний проїзд діятиме:

  • з 02:00 до 11:00 24 лютого 2023 року у напрямку Відня;
  • з 17:30 до 00:00 24 лютого 2023 року у зворотному напрямку.

Щоб отримати безплатні квитки, потрібно звернутись в касу ÖBB та показати паспорт громадянина України. 

Після чого заповнити анкету, яка буде дійсна як квиток для подорожей в обидві сторони.

Вказана форма буде доступна у всіх касах Австрійської залізниці з 20 лютого 2023 року.

Нагадаємо, австрійське Міністерство захисту клімату, довкілля та енергетики передасть €5 млн для відновлення пошкоджених внаслідок ракетних атак українських трансформаторних підстанцій.

Про це, 1 лютого, заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Києві.

Читайте
Австрія висилає чотирьох дипломатів РФ — МЗС країни

Джерело: Посольство України в Австрії

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка