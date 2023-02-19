Франція не виключає постачання Україні винищувачів Rafale
Франція не виключає постачання Україні винищувачі та навчання пілотів, проте є складнощі.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Parisien.
– Не існує жодних табу, і наші критерії аналізу добре відомі, – сказав міністр.
Він зазначив, що постачання літаків порушує дуже складні логістичні та практичні питання.
– Запит України є складовою потреби захистити своє небо, як і системи протиповітряної оборони де Франція є лідером, – зауважив Лекорню.
Франція виготовляє винищувачі Rafale. Проте питання про їх можливу передачу Україні не озвучувалося.
Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation.
Літак є безхвостим літальним апаратом з додатковим високорозташованим переднім горизонтальним оперенням, середньорозташованим трикутним крилом з кореневими напливами та двома двигунами у хвостовій частині фюзеляжу.
Має на озброєнні ракети типу повітря-повітря, повітря-поверхня.
Його максимальна швидкість на годину 2203 км.
З 2000 року експлуатується ВПС і ВМС Франції.
Вперше літаки застосували в березні 2007 року в ході операції НАТО в Афганістані.
Також ці літаки використовувалися в операції Odyssey Dawn проти військ Каддафі в Лівії в березні 2011 року.
Джерело: Le Parisien