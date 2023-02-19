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Франція не виключає постачання Україні винищувачів Rafale

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Себастьєн Лекорню
Фото: Getty Images

Франція не виключає постачання Україні винищувачі та навчання пілотів, проте є складнощі. 

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Parisien.

– Не існує жодних табу, і наші критерії аналізу добре відомі, – сказав міністр. 

Він зазначив, що постачання літаків порушує дуже складні логістичні та практичні питання.

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– Запит України є складовою потреби захистити своє небо, як і системи протиповітряної оборони де Франція є лідером, – зауважив Лекорню.

Франція виготовляє винищувачі Rafale. Проте питання про їх можливу передачу Україні не озвучувалося. 

Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation.

Літак є безхвостим літальним апаратом з додатковим високорозташованим переднім горизонтальним оперенням, середньорозташованим трикутним крилом з кореневими напливами та двома двигунами у хвостовій частині фюзеляжу.

Має на озброєнні ракети типу повітря-повітря, повітря-поверхня.

Його максимальна швидкість на годину 2203 км.

З 2000 року експлуатується ВПС і ВМС Франції. 

Вперше літаки застосували в березні 2007 року в ході операції НАТО в Афганістані.

Також ці літаки використовувалися в операції Odyssey Dawn проти військ Каддафі в Лівії в березні 2011 року.

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Джерело: Le Parisien

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