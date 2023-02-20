Країни ЄС та Великої сімки шукають можливості для відстеження російських алмазів

Лютий, 19 в 22:54

Країни-члени Великої сімки та Європейського Союзу обговорюють способи відстеження російських алмазів. Це допоможе створити умови для обмежень на торгівлю ними в майбутньому.

За даними Bloomberg, попередні спроби Євросоюзу накласти санкції на російські дорогоцінні камені були неуспішними. Держави ЄС наштовхнулися на опір країн-імпортерів, зокрема, Бельгії.

Там стверджують, що зазначені зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто змістяться в інше місце без механізму відстеження дорогоцінного каміння.

Зараз дивляться

У Bloomberg пояснили, що походження діамантів відомо лише на початку ланцюга постачання, коли йому видають сертифікат в рамках Кімберлійського процесу.

Цей орган спрямований покласти край продажу так званих кривавих діамантів, за допомогою яких фінансуються війни. Однак після цього камені буває важко відстежувати.

Варто зазначити, що відшліфовані камені часто змішуються в торгових домах, а оригінальний сертифікат замінюється документацією так званого змішаного походження. Тоді майже неможливо відстежити, куди надалі продають російські діаманти.