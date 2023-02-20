Лютий, 20 в 20:39

Президент США Джо Байден ухвалив остаточне рішення щодо безпрецедентного візиту до Києва лише в п’ятницю, 17 лютого. Це сталося після зустрічі американського лідера з членами його команди з національної безпеки в Овальному кабінет Білого дому.

Такі дані оприлюднив телеканал CNN із посиланням на американських посадовців.

Ця нарада стала кульмінацією місяців роботи невеликої групи ключових помічників Байдена над плануванням його поїздки до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Над підготовкою візиту працювали представники Ради національної безпеки США, Білого дому, розвідки та Пентагону.

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Байдена регулярно інформували про плани поїздки, зокрема про оцінку потенційних загроз. Візит вдалося вивести на фінішну пряму під час обговорень між Білим домом та представниками української влади.

Телеканал CNN із посиланням на джерела повідомляє, що Джо Байдену було запропоновано кілька варіантів візиту в Україну, але він вирішив, що найбільш доцільною є поїздка до Києва. За словами джерела, президент США не розглядав всерйоз інші варіанти поїздки, окрім як до української столиці.

Детальне планування візиту відбувалося протягом місяців. За даними CNN, Джо Байден лише одного разу висловив занепокоєння щодо ризиків поїздки в Україну, проте це стосувалося не його власної безпеки, а того, якою мірою його візит може загрожувати іншим.

– Це був ризик, на який Джо Байден був готовий піти… Він дав доручення своїй команді зробити це, незалежно від того, наскільки складною буде логістика, – повідомила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Водночас американські чиновники, які готували візит, були надзвичайно стурбовані безпекою Байдена і підготували серію заходів на випадок непередбачених обставин.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван наголосив у коментарі журналістам, що візит до Києва став “безпрецедентним у наш час”. За словами Саллівана, це вперше президент США відвідав “столицю країни у стані війни, де американські військові не контролюють критичну інфраструктуру”.

Саме в цьому полягає відмінність між сьогоднішньою поїздкою Байдена та попередніми президентськими візитами до Афганістану та Іраку. У цих двох країнах була значна військова присутність США, а в Україні цього немає, є лише мінімальна дипломатична присутність.

– Це вимагало оперативних логістичних зусиль щодо забезпечення безпеки з боку професіоналів в уряді США, щоб прийняти те, що за своєю суттю було ризикованою справою, і надати цьому керований рівень ризику, – повідомив Салліван журналістам.

Він додав, що Байдену представили ефективний оперативний план безпекових заходів, після чого американський лідер ухвалив остаточне рішення про візит.

– Він почув цю презентацію, він був задоволений тим, що ризик був керованим, і зрештою вирішив їхати, – уточнив Салліван.

Він повідомив, що Сполучені Штати поставили Росію до відома про візит Байдена до Києва за кілька годин до його від’їзду.